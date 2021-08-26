Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию России на введение на Украине Дня украинской государственности, назвав ее чрезвычайно нервной. Его брифинг 26 августа обнародован на странице ведомства в Facebook

Кулеба считает, что президент Владимир Зеленский неким образом «возобновил историческую справедливость и определил, что День украинской государственности будет отмечаться в День Крещения Руси». Украина может «наложить лапу» на Новый год - Лавров © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Чрезвычайно нервная реакция была у моего коллеги Сергея Лаврова и вообще в России. Это нормально. Мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всей людей не лишенных трезвости ума и понимания истории, комментарии министра иностранных дел Сергея Лаврова, относительно указа президента Украины и вообще относительно украинской истории являются неуместными и исторически некорректными», — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что ему «очень жаль наблюдать очередное преобразование дипломатии в пропаганду».

Во вторник, 24 августа во время речи на параде ко Дню независимости Украины президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового украинского праздника — Дня украинской государственности, который будет отмечаться в день крещения Руси-Украины 28 июля. Также он подписал соответствующий указ.

Лавров высмеял желание Зеленского учредить новый праздник, пошутив, что скоро Украина попробует «приватизировать» Новый год.