Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей. Об этом 26 августа заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости

Денис Пушилин: На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане © РИА Новости, Евгений Одиноков

На днях политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру заявил, что на Украине «никогда не было никакого государства и не будет по определению, потому что это страна-лимитроф. И этой стране всегда будет лучше житься… только, когда окончательно войдёт в состав какой-либо империи или государства».