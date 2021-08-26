«Все транши от МВФ, которые предоставлялись Украине, выдавались с условием выполнения откровенно кабальных требований. С каждым днем ситуация ухудшается: выполнить условия МВФ нет возможности, отказаться — нет денег. Политическое руководство не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя», — сказал Пушилин.
На днях политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру заявил, что на Украине «никогда не было никакого государства и не будет по определению, потому что это страна-лимитроф. И этой стране всегда будет лучше житься… только, когда окончательно войдёт в состав какой-либо империи или государства».