Репортер Питер Александер с канала NBC спросил, что намерен делать Байден, если американцы все еще будут оставаться в Афганистане после 31 августа, крайнего срока вывода американских войск.
«Ты будешь первым, кому я позвоню», — пошутил в ответ Байден и ухмыльнулся.
В этот момент президенту США отключили звук, но фразу можно прочитать по губам. Позднее эпизод вырезали из записи пресс-конференции.
Ранее Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.
На фоне вывода войск США власть в Афганистане захватили члены движения «Талибан»*. Из страны бегут жители, в том числе сотрудничавшие с США. Эвакуация из Кабула проводится через единственный аэропорт, который находится под контролем США и НАТО.
* Деятельность организации запрещена в РФ