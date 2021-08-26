Во время пресс-конференции президент США Джо Байден отшутился в ответ на вопрос журналиста об остающихся в Афганистане военных США, сообщил Daily Mail 25 августа

Миссия США в Афганистане выполнена - Байден © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк с канала NBC спросил, что намерен делать Байден, если американцы все еще будут оставаться в Афганистане после 31 августа, крайнего срока вывода американских войск.

«Ты будешь первым, кому я позвоню», — пошутил в ответ Байден и ухмыльнулся.

В этот момент президенту США отключили звук, но фразу можно прочитать по губам. Позднее эпизод вырезали из записи пресс-конференции.

Ранее Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

На фоне вывода войск США власть в Афганистане захватили члены движения «Талибан»*. Из страны бегут жители, в том числе сотрудничавшие с США. Эвакуация из Кабула проводится через единственный аэропорт, который находится под контролем США и НАТО.

* Деятельность организации запрещена в РФ