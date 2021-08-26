Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд вспомнить, что на самом деле ее страна якобы не соответствовала критериям НАТО и ЕС на момент вступления, а получилось это благодаря политической составляющей. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ» 25 августа

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Рева же полагает, что Украина до сих пор не стала членом ЕС и НАТО не по причине несоответствия каким-то критериям. Комментируя слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, он подчеркнул, что вступление того или иного государства в НАТО или ЕС — вопрос политический.

Экс-министр напомнил, что ни Эстония, ни Латвия, ни Литва в момент принятия в Евросоюз и Североатлантический альянс не соответствовали элементарным критериям для вхождения в эти организации, и раскритиковал главу эстонского государства.

«Не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС. Там есть такие серьёзные страны, как Германия и Франция. Фактически должен быть консенсус между этими двумя странами касательно того, принимать Украину или нет. Сегодня мы видим, что ни в Германии, ни во Франции рассматривать серьёзно вопрос по поводу вступления Украины в ЕС не хотят», — признал отставной чиновник.

По его словам, «самое страшное» заключается в том, что США не хотят принимать Украину в НАТО. Он привел пример Турции, которая еще меньше, чем Украина сейчас, соответствовала критериям принятия в Североатлантический альянс, однако в 1952 году вступила в организацию.