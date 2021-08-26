Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении представителем Украины при Евросоюзе и Европейском Сообществе по атомной энергии экс-посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова. Указ опубликован на сайте президента Украины 25 августа

Кабмин Украины назначил главу Бюро экономической безопасности © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Николая Точицкого.

«Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии», — говорится в указе.

Кроме того, другим указом Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Его преемник пока не назначен.

Всеволод Ченцов до апреля 2021 года был послом Украины в Нидерландах. Он начал дипломатическую карьеру в 1996 году, работал в посольствах Украины в Турции и Польше и в представительстве Украины при ЕС. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.