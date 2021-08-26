С начала кампании по вакцинации прививки от коронавируса получили 5 152 292 украинцев. Первую дозу получили 5 152 290 человек. Завершили процесс иммунизации — 3 310 320 граждан.
На втором месте после американской вакцины среди украинцев популярна китайская вакцина CoronaVac (Sinovac Biotech). Ею привились 1 423 002 человека. Далее идут mRNA-1273 (Moderna) — 1 071 324 человека, Covishield (по лицензии AstraZeneca) — 487 187 человек, Vaxzevria (оригинальная AstraZeneca) — 438 229 человек и вакцина Janssen (Johnson & Johnson) — 16 961 человек.
Ранее сообщалось, что 21 июля на Украине стартовал пятый этап вакцинации населения, в рамках которого получить прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 может каждый желающий.