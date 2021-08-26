Больше всего украинцев выбрали для вакцинации от коронавируса COVID-19 американскую вакцину Comirnaty (Pfizer/BioNTech), которой привились уже 1 715 589 человек. Об этом 26 августа сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения Украины

Лидер Компартии Украины Симоненко привился российской вакциной, но не в РФ © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

На втором месте после американской вакцины среди украинцев популярна китайская вакцина CoronaVac (Sinovac Biotech). Ею привились 1 423 002 человека. Далее идут mRNA-1273 (Moderna) — 1 071 324 человека, Covishield (по лицензии AstraZeneca) — 487 187 человек, Vaxzevria (оригинальная AstraZeneca) — 438 229 человек и вакцина Janssen (Johnson & Johnson) — 16 961 человек.

Ранее сообщалось, что 21 июля на Украине стартовал пятый этап вакцинации населения, в рамках которого получить прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 может каждый желающий.