Закон подписал президент Владимир Зеленский 19 августа, который вступил в силу на следующий день.
Согласно закону, расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2 тыс. грн (около 1,5-5 тыс. рублей).
В частности, из закона исключили пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается отключение в случае неоплаты или оплаты в неполном объеме. Теперь запрет на отключение будет действовать только на период «красного» уровня и на протяжении 30 дней после их отмены.
В то же время по-прежнему на время действия карантина запрещено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по коммуналке.
Ранее сообщалось, что с 6 июля на Украине заработала автоматическая система списания долгов. Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников.