Украинцам с четверга начнут отключать свет, воду и газ за накопленные долги, а за включение придется оплатить не только сумму долга, но и повторное подключение. Соответствующие правки в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям» вступили в силу 26 августа

Закон подписал президент Владимир Зеленский 19 августа, который вступил в силу на следующий день.

Согласно закону, расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2 тыс. грн (около 1,5-5 тыс. рублей).

Окажутся ли украинцы без жилья: как выросли счета за коммунальные услуги в новом году © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В то же время по-прежнему на время действия карантина запрещено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по коммуналке.

Ранее сообщалось, что с 6 июля на Украине заработала автоматическая система списания долгов. Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников.