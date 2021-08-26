У украинского музыканта Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», и его подруги, украинского продюсера Евгении Яцуты родился сын. Подробности о матери ребенка сообщает Telegram-канал «Кроватка» 26 августа

Это первый ребенок Святослава Вакарчука. Его назвали Иваном, в честь отца музыканта. Рождение у Вакарчука сына подтвердила пресс-служба музыканта, но не сообщила никаких подробностей.

«Первенца ему родила 39-летняя Евгения Яцута — директор, совладелица и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы», — рассказали в паблике.

В частности, Яцута продюсировала видео на песню «Океана Эльзы» «Без тебе».

Даже если вам немного за 40: Вакарчук бросил жену после 20 лет брака ради другой — СМИ © Святослав Вакарчук/Инстаграм Лялей Фонаревой, из них 6 лет в браке, воспитывал дочь жены Диану.

Однако музыкант оказался не самым примерным семьянином и стал встречаться с Яцутой еще в браке. После расставания Фонарева на фоне переживаний попала в больницу.

Как отметили в паблике, Евгения Яцута на момент знакомства с Вакарчуком также была в браке, союз дал трещину из-за ее отношений с украинским кинорежиссером Сергеем Чеботаренко. Затем она развелась и переключилась на Вакарчука. У Яцуты уже есть дочь — 11-летняя Соня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоят дети?: «Океан Эльзы» и Аlyona Аlyona продали трек о подростке-евромайдановце