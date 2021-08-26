В финальном раунде квалификации главного европейского клубного турнира «Шериф» встречался с «Динамо» из Загреба. Для выхода из группы хватило ничьей (0:0). В первом матче с хорватским клубом «Шериф» выиграл со счетом 3:0.
«Сегодня я очень счастливый человек. Я приходил в "Шериф" с мечтой — сыграть в группе Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась! Это работа всего клуба, всей команды. Мы были одной семьей, одним целым. Я горжусь результатом ребят… Я счастлив», — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.
Он отметил, что во время отборочных матчей «Шериф» выиграл шесть игр из восьми, два раза сыграл вничью. Молдавская команда забила 14 голов, а пропустила только два.
Футбольный клуб из Молдавии впервые примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также это первое подобное достижение команды в тренерской карьере Вернидуба.