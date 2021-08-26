Молдавский футбольный клуб «Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В четверг, 25 августа команда, представляющая Тирасполь, победила по сумме двух матчей загребское «Динамо»

Украинский футболист отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке © AP, Armando Franca

«Сегодня я очень счастливый человек. Я приходил в "Шериф" с мечтой — сыграть в группе Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась! Это работа всего клуба, всей команды. Мы были одной семьей, одним целым. Я горжусь результатом ребят… Я счастлив», — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что во время отборочных матчей «Шериф» выиграл шесть игр из восьми, два раза сыграл вничью. Молдавская команда забила 14 голов, а пропустила только два.

Футбольный клуб из Молдавии впервые примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также это первое подобное достижение команды в тренерской карьере Вернидуба.