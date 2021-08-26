«На аэродроме "Антонов" (Гостомель) 8 сильнейших богатырей попытаются сдвинуть с места самый большой самолет в мире, визитку нашей страны — АН225 "Мрия", весом 285 тонн», — говорится в анонсе.
Планируется установить новый национальный и мировой рекорд. Мероприятие приурочено ко Дню независимости Украины и 75-летию ГП «Антонов».
Зафиксируют рекорд судьи Сергей Конюшок и Василий Вирастюк.
Ан-225 «Мрия» — самый большой самолет в мире. Построен в 1984-1988 годах на Киевском механическом заводе с участием предприятий из Ульяновска, Москвы, Ташкента, Запорожья, Воронежа и Горького (ныне — Нижний Новгород).