В Киеве на аэродроме «Антонов» 8 украинских силачей-рекордсменов попытаются сдвинуть с места и протащить самолет Ан-225 «Мрия» весом 285 тонн. Об этом сообщили в анонсе мероприятия на YouTube 26 августа

«На аэродроме "Антонов" (Гостомель) 8 сильнейших богатырей попытаются сдвинуть с места самый большой самолет в мире, визитку нашей страны — АН225 "Мрия", весом 285 тонн», — говорится в анонсе. Украинский пловец побил олимпийский рекорд © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк Зафиксируют рекорд судьи Сергей Конюшок и Василий Вирастюк. Ан-225 «Мрия» — самый большой самолет в мире. Построен в 1984-1988 годах на Киевском механическом заводе с участием предприятий из Ульяновска, Москвы, Ташкента, Запорожья, Воронежа и Горького (ныне — Нижний Новгород).