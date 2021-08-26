В селе Ракитное Ровенской области поймали загадочного хищника, истреблявшего домашнюю птицу. Версиями, кто это может быть, пользователи соцсети на днях поделились в Instagram

«На "Углу" сегодня утром ребята Чупакабру поймали!" Что это такое?» — написали в паблике.

Загадочная украинская чупакабра снова открыла кровавую охоту © zp.depo.ua

В комментариях подписчики местной группы усомнились, что это и есть таинственная чупакабра.

«Это больная лисица», «Согласен, это лисица, а не чупакабра», «Для лисы слишком длинный хвост», «Это Ласка из "Отряда самоубийц", «Похожа на собаку с бодуна», «Это кот сфинкс», «Чернобыльская лисица», — поделились версиями пользователи соцсети.

На Украине сельские жители часто находят трупы кур и скота, которых задушил или отгрыз им голову неизвестный зверь. Обычно, по мнению ученых-биологов, нападают на скот и птицу отбившиеся от стаи хищники, чаще всего это именно лисы, иногда бездомные собаки.