То, что в 1990е годы Украина не стала субъектом России, способствовали две вещи. Первое — безразличие России к тому, что происходило на Украине и других постсоветских республиках, а также внутренняя слабость Украины как государства. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«И США, и Европе было выгодно, чтобы Украина превратилась в антироссийское активнейшее государство с целью уничтожить Россию. То есть для них Украина — инструмент для разрушения России, и ничего больше. Именно это они воспитывали, в этом они добились успеха, частично», — уточнил Кедми.

Абсолютного они никогда не добьются. Единственное, в чем преуспела украинская власть и их заокеанские хозяева, — воспитание на Украине среди украинского населения звериной, патологической ненависти к России, заключил собеседник издания.

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