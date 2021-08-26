Эксперт подчеркнул, что этому также помешала беспредельная наглость и фанатическая приверженность к ненависти к России, подпитанная западными службами и западными государствами.
«И США, и Европе было выгодно, чтобы Украина превратилась в антироссийское активнейшее государство с целью уничтожить Россию. То есть для них Украина — инструмент для разрушения России, и ничего больше. Именно это они воспитывали, в этом они добились успеха, частично», — уточнил Кедми.
Абсолютного они никогда не добьются. Единственное, в чем преуспела украинская власть и их заокеанские хозяева, — воспитание на Украине среди украинского населения звериной, патологической ненависти к России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.