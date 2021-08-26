Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов осудила блокировку украинскими властями издания «Страна.ua», назвав это решение угрозой свободе СМИ на всей территории страны. Об этом 25 августа сообщили на сайте Совета

СНБО ввел санкции против Деркача, Шария, Страны.ua и ряда СМИ и граждан России © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк заявлению платформы, запрет доступа к порталу попадает под категорию действий, оказывающих «сдерживающее воздействие на свободу» распространения и получения информации.

«Внесудебное блокирование оппозиционных СМИ равносильно лишению правовых гарантий независимости прессы», — процитировала организация слова президента Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и главного редактора портала Игоря Гужвы. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news. Гужва объяснил это решение альтернативной точкой зрения «Страны.ua» на конфликт в Донбассе и личной неприязнью Зеленского к сотрудникам издания.