Согласно заявлению платформы, запрет доступа к порталу попадает под категорию действий, оказывающих «сдерживающее воздействие на свободу» распространения и получения информации.
«Внесудебное блокирование оппозиционных СМИ равносильно лишению правовых гарантий независимости прессы», — процитировала организация слова президента Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и главного редактора портала Игоря Гужвы. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news. Гужва объяснил это решение альтернативной точкой зрения «Страны.ua» на конфликт в Донбассе и личной неприязнью Зеленского к сотрудникам издания.