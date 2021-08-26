Астрологи полагают, что звезды способны определять типичные черты характера человека. Они составили список наихудших хозяек среди знаков зодиака, передал на днях портал progorod58.ru

Астрологи назвали представителей зодиака, которым сентябрь сулит беду © CC0, Pixabay Близнецы. Женщины, родившиеся под этим знаком, предпочитают питаться в ресторанах. Они придерживаются мнения, что уборка и готовка попросту не созданы для них.

Аналогичными качествами обладают Водолеи. Они любят заказывать еду в ближайшем ресторане и считают любые дела по дому слишком обыденными. Из-за этого их жизнь очень часто напоминает бесконечный «творческий порыв».

Женщины-Овны тоже не славятся своим умением поддерживать хозяйство. Все их знания о доме никогда не применяются на практике. Такое положение вещей очень часто раздражает спутника жизни. Из-за этого в семье могут наблюдаться конфликты.

Стрельцы считают, что в жизни есть дела поинтереснее, чем мытье полов и готовка. Поэтому в их доме, как правило, царит беспорядок. Единственное, за что их можно похвалить, так это за любовь к минимализму. Это позволяет им не захламлять окончательно место, в котором они живут.

Весы могут прибраться только в том случае, если ждут гостей. С едой другое дело: готовить они любят и часто этим занимаются, читают атсрологи.