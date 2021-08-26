Астрологи назвали представителей зодиака, которым сентябрь сулит беду
Астрологи назвали представителей зодиака, которым сентябрь сулит беду
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По их мнению, самыми «нехозяйственными» представителями зодиака являются Близнецы. Женщины, родившиеся под этим знаком, предпочитают питаться в ресторанах. Они придерживаются мнения, что уборка и готовка попросту не созданы для них.

Аналогичными качествами обладают Водолеи. Они любят заказывать еду в ближайшем ресторане и считают любые дела по дому слишком обыденными. Из-за этого их жизнь очень часто напоминает бесконечный «творческий порыв».

Женщины-Овны тоже не славятся своим умением поддерживать хозяйство. Все их знания о доме никогда не применяются на практике. Такое положение вещей очень часто раздражает спутника жизни. Из-за этого в семье могут наблюдаться конфликты.

Стрельцы считают, что в жизни есть дела поинтереснее, чем мытье полов и готовка. Поэтому в их доме, как правило, царит беспорядок. Единственное, за что их можно похвалить, так это за любовь к минимализму. Это позволяет им не захламлять окончательно место, в котором они живут. 

Весы могут прибраться только в том случае, если ждут гостей. С едой другое дело: готовить они любят и часто этим занимаются,  читают атсрологи.