За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1 581 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом 26 августа сообщило министерство здравоохранения страны

Коронавирус унес жизни десятков украинцев за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Днем ранее сообщалось о 727 случаях заболевания коронавирусом, 24 августа было зафиксировано 692 заражения, 23 августа — 610 случаев инфицирования.

Всего за период пандемии на Украине заболели почти 2,3 млн человек, умерли больше 53,5 тысячи пациентов.