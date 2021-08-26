«Из них детей —104, медработников — 38. Также за сутки госпитализированы 464 человека, летальных случаев 45», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
Днем ранее сообщалось о 727 случаях заболевания коронавирусом, 24 августа было зафиксировано 692 заражения, 23 августа — 610 случаев инфицирования.
Всего за период пандемии на Украине заболели почти 2,3 млн человек, умерли больше 53,5 тысячи пациентов.