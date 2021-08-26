Сегодня Украина не государство, потому что основные функции государства — защита и обеспечение минимального развития своего населения — государство не исполняет, категоричен эксперт.
По его словам, на Украине сегодня нет власти, преступность, коррупция и бедность зашкаливают, а треть населения и вовсе покинуло страну.
«Все, что было на Украине, все, что было создано трудом, как украинцев, так и русских, так и российского общества, на Украине уничтожено, испохаблено и перекапано. Теперь, последнее, что Украина делает, — она продает свою землю кому угодно. Ни народа, ни земли, только коррупция, власть и бесчестие. Вот это то, что они могут отметить сегодня, в день тридцатилетия так называемой «незалежности»», — подчеркнул Кедми.
Единственное, что расцвело в этом государстве так называемом, — это истерический, почти нацистствующий расизм и национализм, добавил политолог.
Кроме этого, ничего украинское так называемое государство ни украинскому народу, ни миру не подарило, позор, горе и оскорбление вообще того, что когда-то называлось украинским народом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.