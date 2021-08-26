Так называемый День независимости — это День позора и горя для Украины. Даже если была идея о том, что Украина может быть независимой, все правительства, которые были на Украине, похоронили эту идею и сделали ее невозможной. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

По его словам, на Украине сегодня нет власти, преступность, коррупция и бедность зашкаливают, а треть населения и вовсе покинуло страну.

«Все, что было на Украине, все, что было создано трудом, как украинцев, так и русских, так и российского общества, на Украине уничтожено, испохаблено и перекапано. Теперь, последнее, что Украина делает, — она продает свою землю кому угодно. Ни народа, ни земли, только коррупция, власть и бесчестие. Вот это то, что они могут отметить сегодня, в день тридцатилетия так называемой «незалежности»», — подчеркнул Кедми.

Единственное, что расцвело в этом государстве так называемом, — это истерический, почти нацистствующий расизм и национализм, добавил политолог.

Кроме этого, ничего украинское так называемое государство ни украинскому народу, ни миру не подарило, позор, горе и оскорбление вообще того, что когда-то называлось украинским народом, заключил собеседник издания.

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