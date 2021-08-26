«Сейчас в Кабуле обстановка опасная. Мы благодарны Российской Федерации за то, что так быстро нас эвакуировали», — заявил в аэропорту по прилету один из эвакуированных.
Накануне министерство обороны сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организовали эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.
Ночью в Чкаловском приземлились один Ил-62 и один Ил-76. Прозже прилетели еще два Ил-76 — таким образом, все четыре самолета, отправившиеся ранее в Афганистан, вернулись в РФ.
В апреле президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. А уже 15 августа боевики «Талибана»* без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. В Пентагоне заявили, что США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил. Американское оборонное ведомство также признало, что не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ