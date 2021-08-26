В Россию вернулись все четыре борта Минобороны РФ с эвакуированными из захваченного Афганистана людьми. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс»

Российские самолеты эвакуируют граждан РФ и Украины из захваченного Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Накануне министерство обороны сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организовали эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

Ночью в Чкаловском приземлились один Ил-62 и один Ил-76. Прозже прилетели еще два Ил-76 — таким образом, все четыре самолета, отправившиеся ранее в Афганистан, вернулись в РФ.

В апреле президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. А уже 15 августа боевики «Талибана»* без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. В Пентагоне заявили, что США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил. Американское оборонное ведомство также признало, что не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ