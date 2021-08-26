По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы.
В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес.
Эстонский лидер отметила, что ей известно немало случаев, когда ее соотечественники-бизнесмены из-за несправедливости теряли огромные капиталы, вложенные в тот или иной сектор.
«Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да», — сказала Кальюлайд.
Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.