Вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. Об этом 25 августа заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает «Европейская правда»

Президент Эстонии предсказала судьбу Украины с членством в ЕС © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес.

Эстонский лидер отметила, что ей известно немало случаев, когда ее соотечественники-бизнесмены из-за несправедливости теряли огромные капиталы, вложенные в тот или иной сектор.

«Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да», — сказала Кальюлайд.

Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.