Место памяти находится прямо в центре города.
По данным организации, строительные работы там самовольно ведет местная молодежь. Подростки разрывают землю и укрепляют ее надгробиями ради постройки трамплинов, а могильные камни используют как ограждение для трассы.
Отмечается, что община уже обратилась в областную администрацию с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта. Власти удовлетворили эту просьбу, ведется подготовка документов.
«Присвоение статуса даст инструменты для защиты кладбища от постоянного осквернения», — говорится в материале общины.