Неизвестные жители украинского Ровно превратили старое еврейское кладбище в велопарк с трамплинами и гоночными дорожками. Об этом на днях сообщилTelegram-канал Объединенной еврейской общины страны

В Харькове подростки устроили погром на кладбище ради видео © golos.ua

По данным организации, строительные работы там самовольно ведет местная молодежь. Подростки разрывают землю и укрепляют ее надгробиями ради постройки трамплинов, а могильные камни используют как ограждение для трассы.

Отмечается, что община уже обратилась в областную администрацию с просьбой присвоить кладбищу статус культурно-исторического объекта. Власти удовлетворили эту просьбу, ведется подготовка документов.

«Присвоение статуса даст инструменты для защиты кладбища от постоянного осквернения», — говорится в материале общины.