«Сказать, что последние несколько дней были динамичными, — ничего не сказать. Но они в очередной раз доказали: украинцы своих в беде не бросают, мы сильные, амбициозные, талантливые и у нас большое будущее. Спасибо всем причастным! Слава Украине!», — сказал украинский лидер.
В поздравительной речи он также заявил об «украинских сердцах» жителей Донбасса. Зеленский вспомнил о получении жителями региона российских паспортов.
«Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца», — подчеркнул он.
Ранее украинский лидер сравнил Донбасс с Берлинской стеной и посоветовал местным жителям, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он «никогда не будет русским» и рано или поздно вернется под контроль Киева.