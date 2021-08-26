Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на праздновании Дня Независимости Украины и предрек согражданам большое будущее. Его слова 25 августа привел Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Зеленский отметил достижения украинцев на Паралимпиаде в Токио © Открытые источники сказал украинский лидер.

В поздравительной речи он также заявил об «украинских сердцах» жителей Донбасса. Зеленский вспомнил о получении жителями региона российских паспортов.

«Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер сравнил Донбасс с Берлинской стеной и посоветовал местным жителям, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он «никогда не будет русским» и рано или поздно вернется под контроль Киева.