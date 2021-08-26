Ранее в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
Для западных партнеров Крым стал российским, и ни один адекватный европейский политик не желает быть клоуном на маскараде, прошедшем в Киеве, подчеркнул парламентарий.
«Само за себя говорит и отсутствие на этом фарсе серьезных европейских политиков. Мне даже немного жалко украинских коллег: они потратили огромные ресурсы, сделали такие ставки на эту встречу, но «платформа» оказалась никому не нужна, очевидно, что для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным. К слову, гораздо больше вопросов по прекращению боевых действий на Донбассе, для Европы вопрос Крыма уже закрыт», — уверен Белик.
Украина постоянно создает информационные поводы, чтобы вернуться в мировую повестку, правда, все эти попытки выглядят жалко, создается образ маленького ребенка, который пакостит, лишь бы взрослые обратили на него внимание, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.