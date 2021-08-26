«Крымская платформа» представляет собой пафосное мероприятие для внутреннего потребителя, ни один европейский политик всерьез не поддерживает реваншизм на Украине. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», севастополец Дмитрий Белик в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Белик: Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для западных партнеров Крым стал российским, и ни один адекватный европейский политик не желает быть клоуном на маскараде, прошедшем в Киеве, подчеркнул парламентарий.

«Само за себя говорит и отсутствие на этом фарсе серьезных европейских политиков. Мне даже немного жалко украинских коллег: они потратили огромные ресурсы, сделали такие ставки на эту встречу, но «платформа» оказалась никому не нужна, очевидно, что для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным. К слову, гораздо больше вопросов по прекращению боевых действий на Донбассе, для Европы вопрос Крыма уже закрыт», — уверен Белик.

Украина постоянно создает информационные поводы, чтобы вернуться в мировую повестку, правда, все эти попытки выглядят жалко, создается образ маленького ребенка, который пакостит, лишь бы взрослые обратили на него внимание, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.