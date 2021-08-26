«Крымская платформа» представляет собой хрестоматийный пример абсурда и политической клоунады, которым постоянно занимается украинская сторона. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», севастополец Дмитрий Белик в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Белик: Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным © РИА Новости, Владимир Трефилов

Украина постоянно создает информационные поводы, чтобы вернуться в мировую повестку, но все эти попытки выглядят жалко и напоминают маленького ребенка, который пакостит, лишь бы взрослые обратили на него внимание, считает парламентарий.

«Отличное» мероприятие, хрестоматийный пример абсурда и политической клоунады. Одни и те же люди повторяют набившие оскомину слова. Звучат призывы ввести новые санкции, русофобские заявления, призывы к абстрактному мировому сообществу помочь вернуть «оккупированный» Крым. Классика украинской, скажем так, «дипломатии»», — указал Белик.

Киев потратил огромные ресурсы, питал надежды на эту встречу, но «платформа» оказалась никому не нужна, очевидно, что для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным, заключил собеседник издания.

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