Ранее в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
Украина постоянно создает информационные поводы, чтобы вернуться в мировую повестку, но все эти попытки выглядят жалко и напоминают маленького ребенка, который пакостит, лишь бы взрослые обратили на него внимание, считает парламентарий.
«Отличное» мероприятие, хрестоматийный пример абсурда и политической клоунады. Одни и те же люди повторяют набившие оскомину слова. Звучат призывы ввести новые санкции, русофобские заявления, призывы к абстрактному мировому сообществу помочь вернуть «оккупированный» Крым. Классика украинской, скажем так, «дипломатии»», — указал Белик.
Киев потратил огромные ресурсы, питал надежды на эту встречу, но «платформа» оказалась никому не нужна, очевидно, что для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.