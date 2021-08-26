До окончания первого срока Леонида Кучмы была видимость некоего осмысленного движения Украины. Но, возможно, как раз после первого Майдана возобладали идеологические принципы, а не трезвый взгляд на то, что представляют собой национальные интересы. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью Украина.ру

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что с того момента украинские элиты начали строить «садок вишневый коло хаты», иллюзорную и придуманную Украину, которая должна быть таковой.

"Но когда ты строишь нечто иллюзорное, вещи из реальной жизни уходят на второй план и начинают деградировать. А сегодня это, мягко говоря, приобретает кризисные очертания", — указал Вышинский.

В украинской истории был хороший термин «Руина», которая наступила в 17 веке после смерти Богдана Хмельницкого, сегодня Украина переживает нечто похожее, она деградирует, происходит деиндустриализация, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.