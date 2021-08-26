Вышинский занимал пост главного редактора портала РИА Новости Украина. Пятнадцатого мая 2018 года его задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре 2019 года Вышинский был освобожден под личное обязательство участвовать в суде над ним и среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.
Эксперт подчеркнул, что с того момента украинские элиты начали строить «садок вишневый коло хаты», иллюзорную и придуманную Украину, которая должна быть таковой.
"Но когда ты строишь нечто иллюзорное, вещи из реальной жизни уходят на второй план и начинают деградировать. А сегодня это, мягко говоря, приобретает кризисные очертания", — указал Вышинский.
В украинской истории был хороший термин «Руина», которая наступила в 17 веке после смерти Богдана Хмельницкого, сегодня Украина переживает нечто похожее, она деградирует, происходит деиндустриализация, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.