Как только США потеряют интерес к проекту «Украина», его закроют. В отношении Украины уже раздаются тревожные звонки. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Кондолизы Райз о том, что сейчас необходимо дать сигнал Киеву.

Эксперт напомнил, что когда Дональд Трамп только пришел к власти, на Украине заговорили о некоей большой сделке, которую США могут заключить с Россией или с кем-то еще, и частью этой сделки будут некие обязательства по Украине.

«Они страшно этого боялись. Поэтому, как говорят в подворотне, они топили за Байдена и всячески мешали Трампу, когда он присылал своих эмиссаров, чтобы провести расследование по сыну Байдена. В общем, они сделали ставку на демократов, которые, по их мнению, уж точно никогда не пойдут на большую сделку», — указал Вышинский.

Но история показала, что у США нет никаких моральных обязательств. Есть только рациональные соображения, уточнил журналист.

«"Северный поток-2" уже стал большой зрадой и тревожным звонком, а история с Афганистаном — это второй тревожный звонок. Нет никаких сантиментов. Есть прагматичный расчет. Пока нужен проект Украины как анти-России, им будут пользоваться. Если они начнут больше внимания обращать на Китай — все, масштабное финансирование закончится», — добавил он.

Понятно, что какие-то НКО существовать будут, но не будет какого-то лоббирования украинских интересов. Этого они боятся больше всего, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.