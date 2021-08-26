Для того чтобы кого-то предать, нужно иметь какие-то моральные обязательства. У американцев никаких моральных обязательств перед украинцами просто нет. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: США не могут предать Украину, потому что они ей ничего не должны © РИА Новости, Владимир Песня Кондолизы Райз о том, что сейчас необходимо дать сигнал Киеву.

Американская внешняя политика строится на жестком расчете, и под этот расчет выделяются средства, подчеркнул эксперт.

«Есть проект — есть под него бюджет. Перестал быть нужным проект — проект закрыли, как в случае с Афганистаном. США нужно тратить триллионы на свою собственную инфраструктуру в Америке — значит, надо сворачивать другие проекты», — уточнил Вышинский.

В отношении Украины уже раздаются тревожные звонки, поэтому как только США потеряют интерес к проекту «Украина», его закроют, заключил собеседник издания.

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