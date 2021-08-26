В связи с выводом войск США из Афганистана, с одной стороны, все заговорили о том, что Америка точно так же предаст Украину, но с другой — было заявление Кондолизы Райз о том, что сейчас необходимо дать сигнал Киеву.
Американская внешняя политика строится на жестком расчете, и под этот расчет выделяются средства, подчеркнул эксперт.
«Есть проект — есть под него бюджет. Перестал быть нужным проект — проект закрыли, как в случае с Афганистаном. США нужно тратить триллионы на свою собственную инфраструктуру в Америке — значит, надо сворачивать другие проекты», — уточнил Вышинский.
В отношении Украины уже раздаются тревожные звонки, поэтому как только США потеряют интерес к проекту «Украина», его закроют, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.