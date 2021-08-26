Основная коллизия образования на юго-востоке и в центре Украины состоит в том, что уроки по украинскому законодательству идут на украинском, но как только учитель и дети выходят в коридор, они разговаривают на русском. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что взрослый человек, который учится в вузе за границей на неродном языке, еще может как-то к этому адаптироваться, потому что это его осознанный выбор, а ребенок формируется окружающей действительностью и у него нет социального опыта.

«Он слушает уроки на украинском, в коридоре он говорит по-русски, и у него в голове возникает когнитивный диссонанс. На какой язык ориентироваться? Что для него главное? Тот язык, на котором он разговаривает дома с родителями, или тот язык, который ему преподают?», — указал Вышинский.

Кроме того, украинская терминология, особенно в точных науках, еще не до конца разработана и, как говорят на Украине, «неприродна» (неестественна) для человека, выросшего в русскоязычной среде, это нонсенс, когда ребенок, вместо того чтобы учить и без того сложные термины из химии и физики, вынужден их зубрить на украинском языке, уточнил журналист.

Вряд ли на Украине возникнет ситуация, когда люди забудут один язык, не выучив другой, но к этому всячески стремятся, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.