Ранее специально проведенный мониторинг показал, что украинские телеканалы, несмотря на языковые законы, пользуются лазейками в законодательстве и продолжают показывать русскоязычные фильмы и сериалы.
Эксперт подчеркнул, что взрослый человек, который учится в вузе за границей на неродном языке, еще может как-то к этому адаптироваться, потому что это его осознанный выбор, а ребенок формируется окружающей действительностью и у него нет социального опыта.
«Он слушает уроки на украинском, в коридоре он говорит по-русски, и у него в голове возникает когнитивный диссонанс. На какой язык ориентироваться? Что для него главное? Тот язык, на котором он разговаривает дома с родителями, или тот язык, который ему преподают?», — указал Вышинский.
Кроме того, украинская терминология, особенно в точных науках, еще не до конца разработана и, как говорят на Украине, «неприродна» (неестественна) для человека, выросшего в русскоязычной среде, это нонсенс, когда ребенок, вместо того чтобы учить и без того сложные термины из химии и физики, вынужден их зубрить на украинском языке, уточнил журналист.
Вряд ли на Украине возникнет ситуация, когда люди забудут один язык, не выучив другой, но к этому всячески стремятся, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.