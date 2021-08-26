Эксперт уточнил, что на территории остальной Руси сами собирали дань, её отвозили и отдавали, там сохранилась и православная вера, и государственные традиции.
«Сами монголы в качестве воинского контингента не присутствовали, а вот в Киеве, кстати, управлял монгольский наместник, там не сохранилось князя, там в принципе всё было разрушено, то есть государство как раз пропало», — подчеркнул Матвейчев.
Россия всегда начиналась с севера и будет сильна севером, у нее в тылу никого нет, и она в состоянии предпринимать экспансию от севера в разные стороны — и в сторону Европы, и в сторону юга, и в сторону востока, заключил собеседник издания.
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