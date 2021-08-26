Из тех постсоветских республик, кто жил неплохо за счёт всего остального Советского Союза и за счет России (Прибалтика, Украина, Молдавия, Грузия, Армения), ни у кого ничего не получилось создать самодостаточное государство. Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Украина будет жить лучше, только если войдёт в состав другого государства © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Более того, эти государства растеряли свои территории: Армения — Карабах, Грузия — Южную Осетию и Абхазию, Украина — Крым и Донбасс, Молдавия — Приднестровье, и сейчас держатся лишь за счёт дотаций, подчеркнул эксперт.

«Кстати говоря, дотации были большими и для Прибалтики, и для Молдавии от Евросоюза. Почему? Потому что маленькое население, то есть кормить 800 тысяч или миллион человек — не проблема, и то они не живут, как немцы. А Украина… Пусть даже все заробитчане уехали, 30-40 миллионов, которые сидят непосредственно на Украине, кто будет кормить такую гигантскую ораву людей, как пол-Германии? Никто, конечно, не собирался и не собирается этого делать», — категоричен Матвейчев.

Нельзя назвать среди всех республик бывшего СССР, чьё существование было бы истинно независимым, самодостаточным и которое могло бы претендовать на то, что его государственность абсолютно обеспечена. По крайней мере, на ближайшие 100 лет и не подвергается никаким сомнениям, заключил собеседник издания.

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