Ранее Украина отметила День независимости. При этом, как показывает социологический опрос, 80% украинцев считают, что Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.
Более того, эти государства растеряли свои территории: Армения — Карабах, Грузия — Южную Осетию и Абхазию, Украина — Крым и Донбасс, Молдавия — Приднестровье, и сейчас держатся лишь за счёт дотаций, подчеркнул эксперт.
«Кстати говоря, дотации были большими и для Прибалтики, и для Молдавии от Евросоюза. Почему? Потому что маленькое население, то есть кормить 800 тысяч или миллион человек — не проблема, и то они не живут, как немцы. А Украина… Пусть даже все заробитчане уехали, 30-40 миллионов, которые сидят непосредственно на Украине, кто будет кормить такую гигантскую ораву людей, как пол-Германии? Никто, конечно, не собирался и не собирается этого делать», — категоричен Матвейчев.
Нельзя назвать среди всех республик бывшего СССР, чьё существование было бы истинно независимым, самодостаточным и которое могло бы претендовать на то, что его государственность абсолютно обеспечена. По крайней мере, на ближайшие 100 лет и не подвергается никаким сомнениям, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.