Украина с точки зрения военной географии представляет собой фиктивное образование, которые создаются в момент какого-то геополитического противостояния как марионеточные государства. Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Украина будет жить лучше, только если войдёт в состав другого государства © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Эксперт напомнил, что в своё время японцы захватили Манчжурию и создали там государство Маньчжоу-го, вроде как отдельное от Китая государство во главе с китайским императором, которого взяли из Пекина, для того чтобы дальше наступать на Китай, но как только Япония проиграла войну, это государство исчезло.

«Как только Евросоюз начнёт сыпаться, как только Америка ещё пару таких афганистанов покажет, и весь мир начнёт на неё плевать, а на неё многие уже начали плевать — её доля в мировом ВВП за последние 50 лет снизилась вдвое, — тогда такое марионеточное государство, как Маньчжоу-го, как Украина, наверное, просто перестанет существовать, и будут новые переделы этой земли», — уверен Матвейчев.

Что касается России, то у нее сильны традиции государственности, и с точки зрения военной географии Россия всегда начиналась с севера и будет сильна севером, так как в тылу у нее никого нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.