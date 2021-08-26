Россия на фоне всех остальных советских республик выглядела более нищей, потому что она потребляла меньше, а производила больше и отдавала. Точно так же, как и Белоруссия. Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Украина будет жить лучше, только если войдёт в состав другого государства © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Эксперт подчеркнул, что Украина, Грузия, Армения, страны Прибалтики и все, кто заявлял о своей независимости, и все, кто с призрением относился к русским, потребляли больше, чем давали. Грузия, например, в 4 раза больше.

«Конечно, они потом ходили такие богатые, на чёрных «Волгах» ездили и говорили «вот эти нищие русские», а русские такими нищими стали, потому что вас, грузин, кормили. Сегодня Грузия после получения независимости — мировой лидер по количеству людей, которые отказывают себе в пище, по количеству нищих людей. Вот что с ними стало», — категоричен Матвейчев.

Собеседник издания добавил, что с точки зрения военной географии ни у Украины, ни у Прибалтики, ни у Грузии, ни у Армении нет шансов быть самодостаточными и независимыми, поскольку они находятся между крупных геополитических игроков и за них постоянно воюют.

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