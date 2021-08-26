Ранее Украина отметила День независимости. При этом, как показывает социологический опрос, 80% украинцев считают, что Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.
Эксперт подчеркнул, что Украина, Грузия, Армения, страны Прибалтики и все, кто заявлял о своей независимости, и все, кто с призрением относился к русским, потребляли больше, чем давали. Грузия, например, в 4 раза больше.
«Конечно, они потом ходили такие богатые, на чёрных «Волгах» ездили и говорили «вот эти нищие русские», а русские такими нищими стали, потому что вас, грузин, кормили. Сегодня Грузия после получения независимости — мировой лидер по количеству людей, которые отказывают себе в пище, по количеству нищих людей. Вот что с ними стало», — категоричен Матвейчев.
Собеседник издания добавил, что с точки зрения военной географии ни у Украины, ни у Прибалтики, ни у Грузии, ни у Армении нет шансов быть самодостаточными и независимыми, поскольку они находятся между крупных геополитических игроков и за них постоянно воюют.
Полностью интервью можно прочитать здесь.