Украина и Россия могли бы существовать вместе, как существуют Австрия с Германией. Но без помощи России и в конфликте с Россией нечто подобное точно не построить. Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Украина будет жить лучше, только если войдёт в состав другого государства © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Превращаться в анти-Россию можно только за счёт других, а с помощью России можно пытаться, но это будет требовать определённых вливаний со стороны России, подчеркнул эксперт.

«Я сам был в Киеве в мае 1991 года, и местные студенты в киевском университете мне показывали плакаты, картинки, как они кормят всю остальную нищую Россию. Посмотри вокруг, дескать, как хорошо нам живётся, а у вас там всё по талонам. Однако экономические цифры, которые были на тот момент, говорят иное: Украина производила примерно на $12 000 ВВП на душу населения, а потребляла на $13 000, то есть в пользу них было распределение», — уточнил Матвейчев.

Собеседник издания добавил, что как только Америка окончательно утратит свое влияние, Украина, как и любое марионеточное государство, наверное, просто перестанет существовать, и будут новые переделы этой земли.

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