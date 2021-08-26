Украине всегда будет лучше житься только тогда, когда она не будет на границе и между всеми, а когда окончательно войдёт в состав какой-либо империи или государства. Сейчас они решили, что этим может быть Евросоюз, но они опоздали. Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Украина будет жить лучше, только если войдёт в состав другого государства © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Эксперт считает, что эту ситуацию лучше всего описывает поговорка «все с ярмарки, они на ярмарку», поскольку Евросоюз был прекрасен 30 лет назад, но сейчас Евросоюз сам распадается.

«Великобритания из него заблаговременно вышла, другие страны, например, Греция, грозятся выйти, многие остальные тоже держат руку на пульсе, и как только грянет любой очередной кризис, то распад неминуем. Я уже не говорю о том, что экономические показатели падают, демографические показатели Европы падают, она стареет, её захватывают арабы», — указал Матвейчев.

Возможно, Европа экономически и культурно придёт в упадок без какой-либо большой гражданской или прочей войны. И всё это произойдёт в ближайшие 10 лет, заключил собеседник издания.

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