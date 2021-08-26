Ранее Украина отметила День независимости. При этом, как показывает социологический опрос, 80% украинцев считают, что Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.
Эксперт уточнил, что если у России, которая всегда наступала, прикрыт ледяным морем, Ледовитым океаном тыл, то всегда можно вести экспансию на юг, испанская империя находится на Пиренейском полуострове и у нее со всех сторон море, Великобритания, находится на острове, то есть со всех сторон нормально можно вести экспансию.
«Все великие цивилизации занимают какой-то уголок, а Украина находится посередине, и она всегда является объектом борьбы других субъектов, то есть вокруг неё всегда были какие-то войны. Даже если взять последние 1000 лет: здесь и Польша, и Австро-Венгрия, и Германия, сейчас и Евросоюз, понятно, Россия, Турция, безусловно, как один из крупнейших игроков. Как минимум 5-7 стран Украину всегда терзали», — подчеркнул Матвейчев.
Украина всегда была диким полем, и никакого государства там никогда не было и не будет по определению, потому что это страна-лимитроф. И этой стране всегда будет лучше житься только там, когда она не будет на границе и между всеми, а когда окончательно войдёт в состав какой-либо империи или государства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.