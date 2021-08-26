Украина не может быть независимым и состоявшимся государством с точки зрения военной географии. Неуязвимыми чувствуют себя те страны, у которых прикрыто 2-3 стороны. Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

«Россия начала расширяться»: Политолог Матвейчев назвал страны, которые присоединятся к РФ © кадр из видео Украина.ру Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Эксперт уточнил, что если у России, которая всегда наступала, прикрыт ледяным морем, Ледовитым океаном тыл, то всегда можно вести экспансию на юг, испанская империя находится на Пиренейском полуострове и у нее со всех сторон море, Великобритания, находится на острове, то есть со всех сторон нормально можно вести экспансию.

«Все великие цивилизации занимают какой-то уголок, а Украина находится посередине, и она всегда является объектом борьбы других субъектов, то есть вокруг неё всегда были какие-то войны. Даже если взять последние 1000 лет: здесь и Польша, и Австро-Венгрия, и Германия, сейчас и Евросоюз, понятно, Россия, Турция, безусловно, как один из крупнейших игроков. Как минимум 5-7 стран Украину всегда терзали», — подчеркнул Матвейчев.

Украина всегда была диким полем, и никакого государства там никогда не было и не будет по определению, потому что это страна-лимитроф. И этой стране всегда будет лучше житься только там, когда она не будет на границе и между всеми, а когда окончательно войдёт в состав какой-либо империи или государства, заключил собеседник издания.

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