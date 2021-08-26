Абстрактная зависимость Украины от Вашингтона или от Берлина даёт повод для досужих размышлений, о том, что «зависеть от великих стран мира — это не плохо, это не зависимость от нищей России». Об этом рассказал политический консультант Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Украина будет жить лучше, только если войдёт в состав другого государства © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций.

Эксперт пояснил, что на Украине примерно так себе это объясняют, хотя Россия далеко не нищая, в этом году она сравнялась по ВВП с Германией, по паритету покупательной способности, но вопрос не в этом, а в том, что так называемая зависимость от американцев, от немцев проявляется в конкретных решениях.

"Например, когда американцы располагают несколько своих биолабораторий — 6 или 8 — на Украине и эти лаборатории делают такие вещи, которые не делают в Америке, потому что считаются опасными. То есть в Америке страшно размещать — заразятся же американцы, а американская жизнь очень дорога, это же жизнь белого человека, жизнь человека первого сорта. А там, где живут те, кто готов целовать сапог, плясать гопак, вставать на колени для вручения шашки перед американским послом, — там можно размещать опасные биолаборатории, какие-то незаконные вещи", — указал Матвейчев.

На Западе отношение к украинским гражданам, как к рабам, и сколько бы они ни говорили о своей независимости, этого никогда не было и не будет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.