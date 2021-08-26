Сейчас на Украине идёт подготовка к внеочередным выборам. Это, конечно, не планы на ближайшую осень, но к весне Украина вполне может выйти на досрочные выборы. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я отслеживаю новости из Украины, точно могу сказать, что сейчас идёт переформатирование информационного поля. Я уверен, что будет атака на телевизионный канал «Наш». Я уже вижу, как журналисты переходят на ахметовский телеканал «Украина 24». Была атака на Кличко. Идёт подготовка к внеочередным выборам», — перечислил Килинкаров.

Что касается внешней политики, то власти Украины никак не готовы осознать, что, просыпаясь утром, лидеры мировых держав думают не об Украине, а о своих странах, зато Украина в попытке угодить Западу жертвует своими интересами ради интересов третьих стран, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.