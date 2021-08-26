Эксперт подчеркнул, что осень будет очень жаркой, будут приняты серьёзные политические решения и будет серьезная конфронтация, поэтому мероприятия такого масштаба, как парад на День Независимости, с точки зрения усиления своего рейтинга за счёт государственных ресурсов для сегодняшней власти возможны и вполне приемлемы.
«Я отслеживаю новости из Украины, точно могу сказать, что сейчас идёт переформатирование информационного поля. Я уверен, что будет атака на телевизионный канал «Наш». Я уже вижу, как журналисты переходят на ахметовский телеканал «Украина 24». Была атака на Кличко. Идёт подготовка к внеочередным выборам», — перечислил Килинкаров.
Что касается внешней политики, то власти Украины никак не готовы осознать, что, просыпаясь утром, лидеры мировых держав думают не об Украине, а о своих странах, зато Украина в попытке угодить Западу жертвует своими интересами ради интересов третьих стран, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.