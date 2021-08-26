Проблема в том, что экономический потенциал Украины сегодня не соответствует количеству населения, которое проживает на территории страны. Об этом говорили ещё в 90-е годы. Это звучало очень цинично. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сегодня сложно сказать, сколько миллионов людей проживает на территории Украины. Украина одна из немногих стран, которая не проводила перепись двадцать лет. Мы не знаем сегодня, сколько реально людей проживает на территории Украины. Но если сравнивать с 90-ми годами, то получается, что на 52 миллиона населения тогда было порядка 26 миллионов рабочих мест. Сейчас от 7 до 9 миллионов рабочих мест на заявляемые 42 миллиона жителей»

Стартовые позиции Украины по сравнению со всеми республиками бывшего союзного государства были наилучшими. Этим просто не воспользовались, к большому сожалению, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.