В 1990е годы говорили о том, что на территории Украины должны проживать порядка 15 миллионов граждан, потому что именно эта цифра соответствует экономическому потенциалу страны, и вся украинская политика в дальнейшем была нацелена на депопуляцию, пояснил эксперт.
«Сегодня сложно сказать, сколько миллионов людей проживает на территории Украины. Украина одна из немногих стран, которая не проводила перепись двадцать лет. Мы не знаем сегодня, сколько реально людей проживает на территории Украины. Но если сравнивать с 90-ми годами, то получается, что на 52 миллиона населения тогда было порядка 26 миллионов рабочих мест. Сейчас от 7 до 9 миллионов рабочих мест на заявляемые 42 миллиона жителей»
Стартовые позиции Украины по сравнению со всеми республиками бывшего союзного государства были наилучшими. Этим просто не воспользовались, к большому сожалению, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.