Справедливости ради надо сказать, что то, что происходит сейчас с Украиной, происходило и с Россией 90-х годов. Перелом произошёл в 2000-е, когда к власти пришёл Владимир Путин. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его мнению, российская политическая элита считает, что Россия должна быть реально суверенным и независимым государством.

«Суверенитет и независимость — это очень большая роскошь для современной международной политики. На пальцах одной руки можно посчитать страны, которые реально имеют независимость и суверенитет. Все остальные его имеют либо частично, либо не имеют вовсе», — указал Килинкаров.

Украина, к большому сожалению, ввиду и объективных, и субъективных обстоятельств выстроила следующую политику: считает, что идти в фарватере стран Запада в ущерб своим интересам для них нормально, заключил собеседник издания.

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