Политическая элита, которая пришла к власти, осознала ценность независимости и суверенитета страны, исходя из этого, выстраивалась стратегия, уточнил эксперт.
По его мнению, российская политическая элита считает, что Россия должна быть реально суверенным и независимым государством.
«Суверенитет и независимость — это очень большая роскошь для современной международной политики. На пальцах одной руки можно посчитать страны, которые реально имеют независимость и суверенитет. Все остальные его имеют либо частично, либо не имеют вовсе», — указал Килинкаров.
Украина, к большому сожалению, ввиду и объективных, и субъективных обстоятельств выстроила следующую политику: считает, что идти в фарватере стран Запада в ущерб своим интересам для них нормально, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.