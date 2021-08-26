Проект независимой Украины имел огромные стартовые возможности. Это была пятая экономика Европы на тот момент. Украинские элиты смогли этим воспользоваться в плане личного обогащения, но не смогли воспользоваться этим для развития страны. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Леонид Кравчук, утверждавший, что через десять лет украинцы будут жить так, словно за окном Франция.

«Неудачный проект получился. Хотя в момент формирования олигархических групп новые бизнес-империи были построены на социалистической собственности. Для кого-то это был успешный проект, для украинских олигархов, в частности. А вот у подавляющего большинства людей ожидания не оправдались», — уточнил Килинкаров.

Собеседник издания добавил, что фактически на тот момент политическая элита Украины вообще не понимала, что делать с независимостью.

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