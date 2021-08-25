«Занимаюсь, я, безусловно, тем, что много читаю, много слушаю, много смотрю, много анализирую и делаю определенные выводы. Делаю выводы для идеологии нашей партии и для последующей и сегодняшней борьбы с властью в интересах наших избирателей», — рассказал Медведчук.

Михаил Погребинский: Медведчук поставил диагноз — Украине грозит распад
Михаил Погребинский: Медведчук поставил диагноз — Украине грозит распад
© РИА Новости, Михаил Воскресенский
Он отметил также, что анализирует политическую, экономическую и социальную ситуацию на Украине.

Политические преследования в отношении Медведчука инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Именно он подписал указ о санкциях, взяв на себя ответственность за решения Совета национально   й безопасности и обороны страны (СНБО).

Медведчук назвал эти санкции незаконными, так как украинское законодательство не предусматривает применение таких мер против собственных граждан.