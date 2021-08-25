Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, отправленный украинским судом под домашний арест на время следствия по делу о «госизмене», занимается развитием идеологии партии. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу «Первый Независимый» 25 августа

«Занимаюсь, я, безусловно, тем, что много читаю, много слушаю, много смотрю, много анализирую и делаю определенные выводы. Делаю выводы для идеологии нашей партии и для последующей и сегодняшней борьбы с властью в интересах наших избирателей», — рассказал Медведчук.

Михаил Погребинский: Медведчук поставил диагноз — Украине грозит распад © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Политические преследования в отношении Медведчука инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Именно он подписал указ о санкциях, взяв на себя ответственность за решения Совета национально й безопасности и обороны страны (СНБО).

Медведчук назвал эти санкции незаконными, так как украинское законодательство не предусматривает применение таких мер против собственных граждан.