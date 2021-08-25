Министерство торговли США ввело антидемпинговую пошлину в размере 23,75% в отношении импорта бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Украины, сообщило информагентство «Украинские новости» 25 августа

США начали антидемпинговое расследование в отношении стальных труб из Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт в США из Украины бесшовных стандартных, линейных и напорных труб сократился на 37,2%.

США также рассматривают возможность повышения антидемпинговой пошлины на импорт нефтегазовых труб из Украины с 7,47% до 30,19%. В июле 2020 года ее продлили на пять лет.