Предварительное расследование в отношении импорта бесшовных труб из Украины было начато Минторгом США в июле 2020 года по заявлению местной компании Vallourec Star, которая также пожаловалась на трубы из России, Чехии и Кореи.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт в США из Украины бесшовных стандартных, линейных и напорных труб сократился на 37,2%.
США также рассматривают возможность повышения антидемпинговой пошлины на импорт нефтегазовых труб из Украины с 7,47% до 30,19%. В июле 2020 года ее продлили на пять лет.