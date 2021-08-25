Запуск газопровода «Северный поток 2» будет иметь негативные последствия для экономики Украины, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью украинскому телеканалу «Первый Независимый» 25 августа

«После того как "Северный поток 2" запустится, для Украины в плане экономическом, а если расшифровать, в получении средств от транзита газа в Европу, последствия будут крайне негативными», — отметил Медведчук.

«Оператор ГТС Украины» собирается отобрать «Северный поток 2» у «Газпрома» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я подтверждаю, что это может быть, но может быть только на конкурентных началах, ведь газ будет идти транзитом в Европу (через Украину) по пути, который на две тысячи километров длиннее, чем "Северный поток 1" и "Северный поток 2"», — подчеркнул он.

По мнению политика, продление контракта состоится только в том случае, если это будет экономически выгодно странам-потребителям газа, а также поставщику — российскому «Газпрому».