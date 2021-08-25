«После того как "Северный поток 2" запустится, для Украины в плане экономическом, а если расшифровать, в получении средств от транзита газа в Европу, последствия будут крайне негативными», — отметил Медведчук.
Тем не менее он считает, что контракт по транзиту российского газа через Украину после его окончания в 2024 году может быть продлен, но есть условие.
«Я подтверждаю, что это может быть, но может быть только на конкурентных началах, ведь газ будет идти транзитом в Европу (через Украину) по пути, который на две тысячи километров длиннее, чем "Северный поток 1" и "Северный поток 2"», — подчеркнул он.
По мнению политика, продление контракта состоится только в том случае, если это будет экономически выгодно странам-потребителям газа, а также поставщику — российскому «Газпрому».