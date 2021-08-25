«Когда мы отрицаем прямые поставки (газа — ред.) из России, отказываемся от них, — которые являются намного дешевле, а значит мог бы быть дешевле этот газ и для населения нашего… мы просто лукавим», — подчеркнул Медведчук.
Он напомнил, что Украина пользуется транзитным российским газом, который покупает по виртуальному реверсу: газ покидает страну только на бумаге, а в действительности изымается из газотранспортной системы до пересечения западной границы страны.
«Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине», — пояснил Медведчук.
Таким образом Киев отбирает 10-14 миллиардов кубов российского газа в год, отметил Медведчук.
Украина де-юре прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и заявляет, что после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Между тем давно известно, что никакого газа, кроме российского, на Украину по реверсу не поступает.
Это убедительно доказали генеральный директор украинского ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский и начальник информационно-аналитического отдела этой же компании Евгений Андрианов в своей статье для влиятельного украинского еженедельника «Зеркало недели» «Транзит и реверс: скованные одной цепью?».