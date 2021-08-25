Власти Украины лукавят, когда отрицают покупку газа у России, на самом деле они приобретают его у европейских стран, сказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью украинскому телеканалу «Первый Независимый» 25 августа

«Когда мы отрицаем прямые поставки (газа — ред.) из России, отказываемся от них, — которые являются намного дешевле, а значит мог бы быть дешевле этот газ и для населения нашего… мы просто лукавим», — подчеркнул Медведчук.

Он напомнил, что Украина пользуется транзитным российским газом, который покупает по виртуальному реверсу: газ покидает страну только на бумаге, а в действительности изымается из газотранспортной системы до пересечения западной границы страны.

«Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине», — пояснил Медведчук.

Нет транзита, нет и реверса: Газовая война ставит Украину на грань выживания © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украина де-юре прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и заявляет, что после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Между тем давно известно, что никакого газа, кроме российского, на Украину по реверсу не поступает.

Это убедительно доказали генеральный директор украинского ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский и начальник информационно-аналитического отдела этой же компании Евгений Андрианов в своей статье для влиятельного украинского еженедельника «Зеркало недели» «Транзит и реверс: скованные одной цепью?».