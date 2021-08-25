Черная луна и крысы: астролог рассказал, в чем причина пандемии и когда она закончится
Черная луна и крысы: астролог рассказал, в чем причина пандемии и когда она закончится
© РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк
Глоба пояснил, что мировые эпидемии находятся в зависимости от особых лунных циклов, противостояния фаз Черной и Белой Луны. По его словам, во время этих циклов в мире всегда происходят переломные события, человечество делится на «своих и чужих».

Ранее о влиянии небесных светил на эпидемии рассуждал еще биофизик Александр Чижевский в книге «Земное эхо солнечных бурь», отметил Глоба.

При этом на развитие событий влияет не только Луна, но и 10-я планета Солнечной системы Прозерпина, заявил он.

«Это только начало. В следующем и в 2023 году Прозерпина будет находиться в критической точке. Раньше подобное положение у планеты было в 1918 году», — рассказал астролог.

В предыдущем подобном цикле был открыт вирус СПИДа, указал Глоба, а в 1918 году мир охватил смертоносный вирус испанского гриппа.

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