В харьковском кафе Zdorovo EST парень с девушкой попросили меню на украинском языке и заявили, что хотят, чтобы бариста их обслуживал на украинском языке.
Бариста стал их передразнивать и сказал, что может ответить разве что на «одесском суржике».
«Я вас поснимаю трошки (немного — укр.)… Це (это — укр.) просто капец», — заявил посетитель.
Жалобу посетители отправили в паблик в Twitter, окрестив кафе «украинофобным дном».
В комментариях уже прописались русофобы и начали угрожать сотруднику кафе: «Уже уволен заочно», «Зайду, проверю его русскоязычную челюсть на ударостойкость».
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень призвал граждан, которым не нравится закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», уезжать в Россию.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210806/1032015623.htmlЯзыковой омбудсмен Украины Тарас Кремень