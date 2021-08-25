В одном из кафе Харькова на просьбу обслуживать посетителей на украинском языке бариста ответил на «одесском суржике». Ролик опубликовали 25 августа в Twitter-сообществе «Х...вый (нехороший - ред.) Харьков»

Языковой омбудсмен предложил покинуть Украину недовольным скандальным законом о языке © Facebook, Тарас Кремінь

Бариста стал их передразнивать и сказал, что может ответить разве что на «одесском суржике».

«Я вас поснимаю трошки (немного — укр.)… Це (это — укр.) просто капец», — заявил посетитель.

Жалобу посетители отправили в паблик в Twitter, окрестив кафе «украинофобным дном».

В комментариях уже прописались русофобы и начали угрожать сотруднику кафе: «Уже уволен заочно», «Зайду, проверю его русскоязычную челюсть на ударостойкость».

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень призвал граждан, которым не нравится закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», уезжать в Россию.