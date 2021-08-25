Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина по делу «Харьковских соглашений», сообщило информагентство «Украинские новости» 25 августа

Как уточняется, Литвин был вызван на допрос 19 августа в качестве свидетеля. Однако хорошо известно, как часто на Украине свидетели становятся обвиняемыми.

Также по делу вызвали на допрос ряд других бывших высокопоставленных чиновников, в частности экс-министра внутренних дел Василия Цушко.

Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

По его словам, в отношении голосовавших за ратификацию этого документов депутатов могут возбудить уголовное дело по статье «госизмена».

Позже два депутата от партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания «Харьковских соглашений», однако он это отрицает.

МИД Украины высказался против денонсации «Харьковских соглашений».

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.

В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.

Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.