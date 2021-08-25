В будущем Украина может претендовать на Кубань и Воронежскую область, заявила украинская писательница Лариса Ницой в чате на сайте «Главреда». Запись опубликовали 25 августа

День в истории. 7 августа: Украина отказалась от претензий на Кубань

«В будущем — да, стоит. Все будет зависеть от нашей силы. Когда мы станем сильной страной, все, кто к нам с мечом придет, от меча погибнет. В Европе послушают и скажут: "О, это они захотят и у Венгрии отобрать обратно свои земли, и у Румынии, и у Польши". Но европейские границы мы пока не тронем», — пообещала Ницой.

Она отметила, что сейчас Украине нужно поднять те территории, которые есть сейчас. С Кубанью и Воронежчиной, заявила писательница, «потом поглядим, было бы неплохо».