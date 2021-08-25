Четыре самолета Минобороны с гражданами РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины вылетели из Кабула в Россию, сообщает РИА Новости 25 августа со ссылкой на российское военное ведомство

«Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в РФ», — цитирует агентство сообщение российского военного ведомства.

Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Всего вывезено более 500 человек.

*«Талибан» — запрещенная в РФ организация