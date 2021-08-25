Немцы высмеяли слова украинского президента Владимира Зеленского на саммите «Крымская платформа» о начале «обратного отсчета» до возвращения Крыма в состав Украины. Их цитаты опубликовало на днях издание Die Zeit в Twitter

Зеленский придумал «Крымскую платформу», чтобы избежать майдана — Ищенко © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Говоря о правах человека, как же Зеленский собирается поступить с населением Крыма после возможного возвращения? Оно теперь довольно четко относит себя к России», «Требовать, не имея ничего на руках. К тому же по отношению к такой стране, как Россия. Зеленский живет в мире грез?», «Даже если вы комик, вы [Зеленский] должны знать, у кого есть ядерное оружие. И если он этого хочет, что должна делать Германия? Янки уже уходят», — высказались жители Германии.

В понедельник на открытии международного саммита «Крымская платформа» на Украине Зеленский заявил, что начинается «обратный отсчет» до возвращения Крыма в состав украинских территорий. Он отметил, что Киев готов приложить для этого все усилия и надеется на помощь своих иностранных партнеров. Он также пригласил Россию принять участие в форуме и «сесть за стол переговоров».

Российские политики критически отозвались об этом мероприятии. Глава МИД Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» «шабашем», на котором Запад продолжает «пестовать неонацистские настроения украинской власти».