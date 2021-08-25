По их мнению, Киев предъявляет требования, «не имея ничего на руках», а Россия никогда не отдаст свой черноморский порт союзнику НАТО.
«Говоря о правах человека, как же Зеленский собирается поступить с населением Крыма после возможного возвращения? Оно теперь довольно четко относит себя к России», «Требовать, не имея ничего на руках. К тому же по отношению к такой стране, как Россия. Зеленский живет в мире грез?», «Даже если вы комик, вы [Зеленский] должны знать, у кого есть ядерное оружие. И если он этого хочет, что должна делать Германия? Янки уже уходят», — высказались жители Германии.
В понедельник на открытии международного саммита «Крымская платформа» на Украине Зеленский заявил, что начинается «обратный отсчет» до возвращения Крыма в состав украинских территорий. Он отметил, что Киев готов приложить для этого все усилия и надеется на помощь своих иностранных партнеров. Он также пригласил Россию принять участие в форуме и «сесть за стол переговоров».
Российские политики критически отозвались об этом мероприятии. Глава МИД Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» «шабашем», на котором Запад продолжает «пестовать неонацистские настроения украинской власти».
Mehr als sieben Jahre nach der Annexion der #Krim fordert der Präsident der #Ukraine von #Russland, die Halbinsel wieder zurückzugeben. https://t.co/gOyhMFOx2P— ZEIT ONLINE (@zeitonline) August 23, 2021