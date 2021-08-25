Украинская детская писательница, известная ненавистница всего русского Лариса Ницой признала, что российский музыкант Андрей Макаревич - не враг Украины, однако имеет и «имперские замашки». Ее слова 25 августа приводит «Главред»

Ницой ответила на вопрос, кем должны считать украинцы россиян, братским народом или своими врагами. По мнению писательницы, в разных случаях можно рассуждать по-разному. В качестве примера она взяла Макаревича, который регулярно выступает на Украине. Астролог пояснила, как Фарион стала «сумасшедшей ведьмой» © lenta.ru

«Но он хоть и говорит, что Крым является украинским, у него проявляются имперские московитские замашки. Когда московиты стали накладывать лапу на наш борщ, и мы сразу решили зафиксировать, что это наше национальное блюдо, дружественный, братский и "крым-украинский" Макаревич сказал, что нам не надо присваивать борщ, потому что его готовят все, и он в том числе является московитским блюдом», — сказала писательница.

Весной Макаревич проехал с туром по украинским городам, в том числе и на западе страны. Позднее он признался в интервью, что не встретил там ни одного «укрофашиста» и «жидобандеровца». Еще раньше лидер «Машины времени» называл РФ «агрессором».

Ницой известна своими ультранационалистическими взглядами. Несколькими днями ранее она посетовала, что украинское ТВ «кормит» украинцев «московским дерьмом».