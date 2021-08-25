Признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно, любая страна ЕС может это сделать, как уже сделала Венгрия, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Вене 25 августа

«Что касается… признания вакцин — конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал Лавров.

Лавров назвал режим Зеленского неонацистским по идеологии © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Количество полученных «Cпутником V» одобрений от госрегуляторов выводит российскую вакцину на второе место в мире по этому показателю.