«Что касается… признания вакцин — конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал Лавров.
Данные о применении российской вакцины «Спутник V» в Аргентине, Сербии, Сан-Марино, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ и ряде других стран однозначно показывают, что данный препарат является одним из самых эффективных и безопасных.
Количество полученных «Cпутником V» одобрений от госрегуляторов выводит российскую вакцину на второе место в мире по этому показателю.